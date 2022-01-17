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Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak... - Son Dakika

Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak...

17.01.2022 01:16
Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak...

Türk Pop Müziği'nin en güçlü kadın seslerinden Gülşen, şarkıları kadar konserlerindeki cesur kıyafet seçimleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Gülşen'in pijamalı imajının sahibi Nermin Çeri, ünlü şarkıcının önceki gece giydiği sahne kıyafetini paylaşarak eski dostuna sitem etti. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Gülşen'in sahne kıyafetleri tartışılırken en önemli açıklama ilk albümünde imajını hazırlayan Nermin Ceri'den geldi.

Sibel Can, Ajda Pekkan ve Serdar Ortaç gibi isimlerin de uzun yıllar danışmanlığını yapan Nermin Ceri, sosyal medya hesabında Gülşen'in önceki gece giydiği sahne kıyafetini paylaşarak eski dostuna sitem etti. "İmajın ne olduğunu ben ilk kez Gülşen'e pijama giydirerek öğretmiştim" diyen Ceri, "Gülşen'in sesi ve fiziği gayet iyiydi hiç açıklıklara ihtiyacı yoktu!Ayrıca ruhu da laz kızı olmasından dolayı hafif maskülen olduğu için ben onun ruhunu ambalalamıştım. İmaj açılmak saçılmak değildir" dedi.

AÇIK KIYAFET TAKTİĞİ SESİ OLMAYANLARA UYGULANIR

Gülşen'in kendi şirketlerinden ayrılıp Erol Köse ile çalışmaya başladığı dönem açılmasına ihtiyacı olmamasına rağmen açık giyinmeye başladığının altını çizen Nermin Ceri, "Benim şahsi fikrim o dönem de o kadar açılmasına gerek yoktu!O taktik sesi olmayanlarda uygulanırdı.Şu ana gelirsek;'pijamalım' sen benim ilk göz ağrımsın! Belki 'sana ne' diyebilirsin bana ama ben seyrettikçe üzülüyorum.Tabii ki ne istersen giyebilirsin ama ne olur aşırıya kaçma ilk çıkışında nasıl ihtiyacın yok idiyse, bugün de yok!" diye konuştu.

JLO VE MADONNA DA YAPIYOR AMA ONLAR İYİ MARKALARLA ÇALIŞIYOR

Gülşen'e "Güzel şarkılar yapmaya devam et" önerisinde bulunan Nermin Ceri sözlerini şöyle sürdürdü; "Jlo, Madonna da yapıyorlar ama onların showları çok farklı. Günde 8 saat dans ediyorlar aynı anda performans gösteriyorlar,bir de elbise kısmında çok iyi markalarla çalışıyorlar.Ve giydikleri tarz oluyor.Sen de para kazanıyorsun. O zaman daha doğru modacılarla çalış ki kaliteli olanı kimse eleştiremez,show'a ağırlık ver. Ekibini yenile. Senin bu tarz eleştirilmen beni üzüyor.Her ne yapmak istiyorsan sahnende dünya starları çıtasını zorla Piijamalım. Sana ilk emeği veren olarak bu iki kelamı söylemeye hakkım olduğunu düşünüyorum."

Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak...
Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak...
Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak...
Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak...

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Serdar Ortaç, Ajda Pekkan, Sibel Can, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülşen'in ilk imaj danışmanı isyan etti: Sana ilk emeği veren olarak... - Son Dakika
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