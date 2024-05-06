Gülşen'den yeni şarkı müjdesi: 'Ülkem için yapamayacağım bir şey yok' - Son Dakika
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Gülşen'den yeni şarkı müjdesi: 'Ülkem için yapamayacağım bir şey yok'

Gülşen\'den yeni şarkı müjdesi: \'Ülkem için yapamayacağım bir şey yok\'

Gülşen, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yeni şarkısının 17 Mayıs'ta çıkacağını duyurdu. Şarkıcı, şarkının söz ve müziğinin kendisine, aranjesinin ise eşi Ozan Çolakoğlu'na ait olduğunu belirtti. Gülşen ayrıca, eşiyle çalışırken zaman zaman çekişmeler yaşadıklarını ancak işlerinde titiz olduklarını söyledi. Haberde ayrıca Gülşen'in oğlu Azur ile vakit geçirdiği ve müziği çok sevdiği de yer aldı. Gülşen, Türkiye'ye olan sevgisini vurgulayarak, ülkesi için her şeyi yapabileceğini ifade etti.

06.05.2024 23:09
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Ülkem için yapamayacağım bir şey yok

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, yeni şarkısının 17 Mayıs'ta çıkacağının müjdesini verdi: "Yeni şarkım 17 Mayıs'ta geliyor. Şu an her şey hazır.

Klip de, fotoğraflar da çekildi. Şarkının sözü ve müziği her zaman olduğu gibi bana, aranje ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Çok güzel bir yaz şarkısı oldu."

Eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte çalışırken aralarında zaman zaman çekişme olduğundan da bahseden Gülşen, "İkimiz de işimizde çok titiziz. Ben şarkıyı bitirdikten sonra tezcanlılık yapıyorum, bir an önce duymak istiyorum.

Üzerinde çalışırken biraz acele ettirmeye çalışıyorum ona. O süreçte biraz çekişmeler oluyor" dedi.

AZUR MÜZİĞİ ÇOK SEVİYOR

İşten arta kalan zamanlarda sadece oğlu Azur ile vakit geçirdiğini sözlerine ekleyen ünlü sanatçı, oğlunun da müziğe eğilimi olduğunu ve müziği çok sevdiğini belirtti.

2004 yılında düzenlenen şarkı yarışmasında birinci olan Sertab Erener'in, bu yılki organizasyonda konuk olarak sahneye çıkacağı hatırlatılan şarkıcı, "Sertab'ın şarkısı harikaydı. Hala dinledikçe heyecanlanıyorum" dedi.

Kendisinin yarışmaya katılmak isteyip istememesi sorulunca ise Gülşen, Türkiye'ye olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi: "Tekrar böyle bir şey gündeme gelirse ülkem için yapamayacağım hiçbir şey yok.

Bu sadece şarkı söylemek değil. Ülkemi çok seviyorum. Bizim ülkemiz gibisi dünyada yok."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Gülşen'den yeni şarkı müjdesi: 'Ülkem için yapamayacağım bir şey yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülşen'den yeni şarkı müjdesi: 'Ülkem için yapamayacağım bir şey yok' - Son Dakika
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