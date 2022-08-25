İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı

25.08.2022 00:01

Şarkıcı Gülşen, konser verdiği esnada sahnede "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" dedi. Bu sözler sosyal medyanın büyük tepkisini çekerken, Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı.

Konserlerinde giydiği kıyafetler ve tarzıyla magazin dünyasında çok konuşulan ünlü şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konserde kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

"SAPIKLIĞI ORADAN GELİYOR HERHALDE"

Söz konusu görüntülerde Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği duyuluyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kullanıcılar Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirilirken, "GülşenTutuklansın" etiketi Twitter'da zirveye oturdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde yer alan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika Magazin İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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