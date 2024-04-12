Gülşen, yeni şarkısıyla sürpriz yapacak

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Kendisini dinlemeye gelenlere bayram keyfi yaşatan sanatçı, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Bayramı çalışarak geçiren Gülşen, bayramların kendisi için son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Yenilik güzeldir"

26 Nisan'da yeni şarkı geliyor

Pembe olan saçlarını bal rengine çeviren Gülşen, işinin her alanında ve adımında yeniliği sevdiğini söyledi.

Sevenlerine bir şarkı sürprizi de veren Gülşen "Yenilenmeyi seviyorum. Bir süredir de yeni bir single projesi üzerine çalışıyorum.. Şarkım 26 Nisan'da çıkıyor.

Çok tüyo vermeyeyim, sürpriz yakında diye konuştu.

Formunun sırrı yürümek

Yıllardır zayıflığı ve fit görüntüsüyle konuşulan Gülşen, bunun sırrını soran muhabirlere esprili bir dille "Açım" diye karşılık verdi: "Doğru ve temiz beslenme çok önemli. Her şey dengede olmalı..

Bu benim için artık bir diyet programı değil hayat tarzı oldu. Herkese önerebileceğim tek şey yürümek. Bol bol yürüyün"

Gülşen, çalışmanın kendisi için tatil olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, çalışmadığı zamanlarda daha çok yorulduğunu söyleyip "Çalışınca kendimi 7 yıldızlı otelde tatilde gibi hissediyorum.

Uçağa bindiğim an dinlenebiliyorum. Sahneye hazırlanırken oturabiliyorum. İşimi yaparken kendimi inanılmaz iyi hissediyorum ve o zaman dinleniyorum. Onun dışındaki zamanlarda daha çok yoruluyorum" diye konuştu.