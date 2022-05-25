Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek? - Son Dakika
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Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?

25.05.2022 15:37

Bu akşam 5. bölümüyle final yapacak Gülümse Kaderine dizisinde Ekin ve Yaren'in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir.

Başrolünde Mine Tugay, Burak Sergen, Sude Zülal Güler, Bahar Şahin, Doğan Bayraktar, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Gülümse Kaderine'de Fırat ve Ekin kavgaya tutuşacak.

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER YAŞANACAK?

Sergide Fırat Yaren hakkında ileri geri konuşup Ekin'e ailesi üzerinden yüklenince aralarında büyük bir kavga çıkar. Kudret Firuze'nin öldüğünü öğrenmiş, cinayetin peşine düşer. Ekin ve Yaren'in arası giderek ısınırken Ayşegül durumun farkında giderek kötüleşmektedir. Fıratpırlantalara bir an önce ulaşmak için Eda'ya büyük bir tuzak kurar. Kudret Firuze ve geçmişinin peşine düşerken Yaren ise ondan saklanan gerçekler ile yüz yüze kalıp bir karar vermek zorunda kalacaktır…

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Son Dakika Magazin Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek? - Son Dakika


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