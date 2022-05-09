Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, yaşadığı en acı ölümü anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi - Son Dakika
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Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, yaşadığı en acı ölümü anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi

09.05.2022 11:39

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, babasının ani ölümünde neler yaşadıklarından bahsederken duygusal anlar yaşadı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu oldu. İş yerine giderken babasının ölüm haberini aldığını anlatan Tavukçuoğlu, yaşadığı zor günlerden bahsederken kelimeler boğazına düğümlendi.

Güzel sunucu, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Hayatta katlanamadıkların neler?", "Anne ve babanla ilişkin nasıl?" ve "Babanı ani bir şekilde kaybettiğinde neler yaşadın?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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Simge Fıstıkoğlu, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel sunucu Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu, yaşadığı en acı ölümü anlatırken kelimeler boğazına düğümlendi - Son Dakika


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