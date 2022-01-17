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Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan'la kutladı - Son Dakika

Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan'la kutladı

17.01.2022 00:57
Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan'la kutladı

Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösteren Aris Güzellik Merkezi, Kayseri Luxe Şubesi'nin 3. yılını sanatçı Seda Sayan'ın katılımı ile dolu dolu kutladı.

Türkiye'nin birçok yerinde faaliyet gösteren Aris Güzellik Merkezi, Kayseri Luxe Şubesi'nin 3. yılını sanatçı Seda Sayan'ın katılımı ile dolu dolu kutladı.

Türkiye genelinde 64 şubede hizmet veren güzellik merkezinin Kayseri Şubesi'nin coşkulu 3. yıl kutlamasına Türkiye'nin en büyük güzellik akademisi Aris'in yöneticisi Ezgi Doğan, sanatçı Seda Sayan, güzellik merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri'de bulunan şubelerinde ortalama 40 eğitmen ile hizmet verdiklerini söyleyen Aris Güzellik Merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, "Türkiye genelinde 64 tane şubemiz var. Kurumsal bir markayız ve yönetimizmiz franchising değil. Tüm şubelerimizin sahibi biziz. Türkiye'de en çok talep gören şubelerimizin başında gelen Aris Kayseri Luxe şubemizde 3. yılını şu anda kutluyor. Burada ortalama 40 eğitmen ile çalışıyoruz. Burada sadece hanımlara özel VİP hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük akademisi ve en büyük merkezi ile de Ankara Çukurambar'da hizmet veriyoruz. Yerlerimiz sadece bayanlara özel. Şubelerimizde aklınıza gelebilecek bütün uygulamalar var. Yani bir kadının güzelliği için cilt bakımı, lazer, bölgesel incelme, diyetisyen, kalıcı makyaj uygulamaları ve birçok uygulamamız mevcut" dedi.

Ezgi Doğan, vatandaşların merdiven altı yerleri değil, eğitim almış ve işi bilen yerleri tercih etmelerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Biz ödüllü bir merkeziz. Bizim Türkiye'nin en güvenilir merkezi ödülümüz var. Bu yüzden de Türkiye'nin en güvenilir kadınlarından biri olan Seda Sayan ile bugün 3. yılımızı kutlayacağız. İnşallah gelen tüm danışanlarımızla beraberde kampanyalarla onlara yardımcı olacağız. Biz hem kadınların hayatlarına dokunup onları güzelleştiriyoruz hem de onlara akademimiz ile beraber iş olanağı sunuyoruz. Hem güzelleşmek hem de eğitim almak için Aris'i tercih edebilirler. Bunun kesinlikle sonu yok. Kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Kadınlarımızın kesinlikle merdiven altı yerleri değil de kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu işin eğitimini alan kişilerden doğru analizler sonucunda doğru noktalarda doğru tercihler yapmaları öneriyorum. Çünkü Türkiye'de bu işi herkes yapıyor fakat doğru şekilde uygulama yapılmıyor. Bundan dolayı da iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum."

Daha sonra güzellik merkezine gelen sanatçı Seda Sayan, kutlamaya katılan vatandaşlara en sevilen şarkılarını söyleyerek, eğlenceli anlar yaşattı. - KAYSERİ

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Seda Sayan, Ezgi Doğan, Kayseri, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan'la kutladı - Son Dakika Magazin


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