Erkan Özerman yıllar sonra anlattı: Ajda Pekkan cinselliği sembol ettiği için çalışmak istemedim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu prodüktör ve organizatör Erkan Özerman oldu. Ajda Pekkan'ın keşfedilme hikayesini anlatan Özerman, bir projede neden çalışmak istemediğinden de bahsetti.

"CANIMI OKUDULAR AMA İYİ YETİŞTİRDİLER"

Yıllar önce birçok işi aynı anda yapmaya çalıştığından bahseden Özerman, "Fazla adam olmadığı için programları ben yapıyordum. O zaman günde 14 saat çalışıyordum. Şovu yapıyordum, siyasi olaylara koşuyordum, elimdeki makinayı çeviriyordum... O dönem canımı okudular ama iyi yetiştirdiler. Şimdi 'ben yoruldum' diyen gençlere bunları vaaz verir gibi anlatıyorum" dedi.

"AJDA CİNSELLİĞİN SEMBOLÜ OLDUĞU İÇİN İSTEMEDİM"

Yunus Emre'yle ilgili bir projede Ajda Pekkan'la çalışmak istemediğinden bahseden usta isim, sözlerine şöyle devam etti: "Yunus Emre ile ilgili bir proje yapacaktık ve Ajda Pekkan'ın yer almasını istediler. Ben Ajda Pekkan'la yapamam dedim. Ajda Pekkan okursa olmaz, bu orkestra ile de olmaz dedim. Yenilikçi bir şey bulmam lazımdı. Ajda Pekkan'ın Yunus Emre ile ilgili şarkı söylediğini düşünsenize. Bu kadın cinselliğin sembolüydü. Herkes bunu Yunus Emre'nin değil Ajda Pekkan'ın aşkı zannedecek. Ajda Pekkan'a da anlattım bunu. Ajda her zaman çok çekici bir kadındı.

"AJDA PEKKAN SİNEMA İLE MEŞHUR OLDU"

Ajda Pekkan'ın keşfedilme hikayesinden bahseden Erkan Özerman, "Mahallenin iki tane güzel kızıydı. Ajda Pekkan, 16 yaşında keşfedildi. O hep şarkıcı olmak isterdi. Ajda'nın meşhur olması müzikten değildi. Ses Dergisi bir sinema yarışması düzenlemişti. Kazanan da başrol olacaktı. Ajda şarkı ile değil sinema ile meşhur oldu. Hiç sinemayı sevmedi, ilk fırsatta yine müziğe kaçtı" şeklinde konuştu.