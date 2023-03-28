Yonca Evcimik "Ahlaksız teklifler aldım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yonca Evcimik "Ahlaksız teklifler aldım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı

28.03.2023 16:10

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Yonca Evcimik, kariyeri boyunca ahlaksız teklifler aldığını ancak hiçbirini kabul etmediğini belirtti. Kariyer basamaklarını yalnız ve destek almadan tırmandığını söyleyen usta isim, "Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı" ifadelerini kullandı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haher Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yonca Evcimik oldu. Çocukluğunu sokaklarda erkeklerle oynayarak geçirdiğini ve yaramaz biri olduğunu söyleyen Evcimik, kariyerinde yaşadıklarından bahsetti.

"MİDEN KALDIRIRSA KOLAY YOLDAN İLERLERSİN"

Kariyeri boyunca kimsenin desteğiyle bir yerlere gelmediğini söyleyen Evcimik, "Bu noktalara gelmem kolay olmadı. Kimseye taviz vermedim. Kimse 'şunda ben yardım ettim, destek oldum' diyemez. İnsanların bana bu tür teklifleri de oldu ama ben kabul etmedim. Her şeyi kendim yapmak istedim. Ahlaksız teklifler aldım. Ben ailemden ve duruşumdan asla ödün vermedim, vermem de. O yüzden de bu kadar rahatım. Teklifleri kabul etmediğim için engellenmeye çalıştım. Meyve veren ağaç taşlanır sonuçta. Bunlar dünyaya da oluyor, her sektörde var. Miden kaldırırsa kolay yoldan daha hızlı ilerlersin. Benim böyle bir düşüncem olmadı" dedi.

Yonca Evcimik 'Ahlaksız teklifler aldım' diyerek yaşadıklarını anlattı

"BİR DÖNEM BEN NEYSE ALEYNA TİLKİ DE ŞİMDİ O"

Aleyna Tilki'yi kendisine benzeye Yonca Evcimik, "Yıllar önce her şey normal karşılanırken şimdilerde her şey anormal görülüyor. Aleyna Tilki'nin tavrını ve dış görüşünü yıllar önceki bana benzetiyorum. Bir dönem ben neysem, Aleyna Tilki de şimdi o. Rol model olmak beni asla rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Togg'da ön sipariş başvurusu 177 bin 467'yi buldu! Çekilişi yarın yapılacak Togg'da ön sipariş başvurusu 177 bin 467'yi buldu! Çekilişi yarın yapılacak TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu TOGG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı 177 bin 467 oldu

Yonca Evcimik, YouTube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yonca Evcimik 'Ahlaksız teklifler aldım' sözleriyle yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Son Dakika: Tekirdağ'da sahte diplomayla doktorluk yaptığı anlaşılınca tutuklanan 21 yaşındaki Ayşe Özkiraz tahliye edildi
16:50 Messi'nin devasa heykeli yapıldı! Arjantinli yıldız, kendisine hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı
15:26 Kayseri'de belediye ile yol yapım anlaşmazlığı yaşayan adam kendini ve eşini ateşe verdi
16:40 Devasa Messi heykeli görücüye çıktı! Kendisi için hazırlanan büyük sürprizi meraklı bakışlarla izledi
16:29 Kağıthane'de kadınların etek altı görüntüsünü çeken komiser tahliye edildi
16:29 Kağıthane'de kadınların görüntüsünü çeken polis memuru serbest bırakıldı
16:32 MasterChef Ukrayna'da ilginç olay! Yarışmacılardan Bayraktar SİHA temalı yemek yapması istendi
16:30 İspanya'da ortalık birbirine girdi! Milli takım kalecisi, karga tulumba gözaltına alındı
16:30 Bir kadının iki erkekle aynı anda evlendiği haberleri ortaya atılmıştı! İşin aslı bambaşkaymış
16:26 MasterChef Ukrayna'da görülmemiş olay! Yarışmacılar Bayraktar SİHA temalı yemek yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2023 17:38:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yonca Evcimik "Ahlaksız teklifler aldım" sözleriyle yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement