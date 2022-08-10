Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu - Son Dakika
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Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu

10.08.2022 16:11

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Yeliz, evliliğinde yaşadığı şiddetten bahsederken, "Evimin kadını olacağım diye gittim, dayağın kölesi oldum. Saçımın etinden koptuğunu biliyorum" itirafında bulundu.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin efsane sanatçılarından Yeliz oldu. Başından geçen evlilikleri anlatan sanatçı, yaşadığı şiddeti ve evinin kurşunlanmasından da bahsetti.

"ŞİDDETTEN DOLAYI SAÇIM ETİMDEN KOPTU"

İlk evliliğinde yıllarca şiddete maruz kaldığını söyleyen Yeliz, "En popüler olduğum dönemde karşıma biri çıktı. Kolejden sınıf arkadaşımdı ama ailem istemedi. Zirvede olduğum dönemde işimi bırakıp evimin kadını olacağım dedim ama dayağın kölesi oldum. Benim 6 buçuk sene gördüğüm şiddet öyle böyle değildi. Evliliğin ilk senesinde şiddet görmeye başladım. Korktuğum için katlandım. Özgüvenim gitti, kapının önüne bile çıkmaya korktum. Yanlışlıkla biri aradığında bile eşim bana 'seni kim arıyor, sevgilin mi?' diye sorardı. Psikopat biriydi. Çok acı ve korkunç şeyler çektim. Saçımın etinden koptuğunu biliyorum. Çok şiddet gördüm, kimse de sesini çıkartamadı. Boşandıktan sonra ailemin evini ve benim evimi kurşunladı. Bir gün o evden yokken evden çıktım ve onun haberi yokken avukata giderek boşadım. Yaşadığım korkuyu üzerimden atabilmek için tedavi gördüm çünkü evden çıkamaz hale gelmiştim" dedi.

Şarkıcı Yeliz 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu

"8,5 AYLIK HAMİLEYKEN BEBEĞİM ÖLÜ DOĞDU"

İkinci evliliğinde de benzer durumları yaşadığını ve bebeğini kaybettiğini söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "İkinci evliliğimi İstanbul sosyetesinin gözde bir adamıyla yaptım ama o da eskisinden daha manyak çıktı. Bu eşim uyuşturucu kullanıyordu bana da kullanmam için ısrar etti. Bu evliliğim de 1,5 sene sürdü. Hamile kaldım ama düşürdüm. İlk evliliğimde darbe aldığım için çocuğumu düşürdüm. Sonra da bebek tutunmamaya başladı. İkinci evliliğimde hamile kaldım hep oturarak geçirdim ama 8,5 aylık hamileyken bebeği düşürdüm. Ayağa kalktığım an bir sızıntı hissettim ve her yer kan revan içindeydi. Doğum yaptım ama ölü doğdu. Yaşasaydı 27 yaşında olacaktı sonra da hiç çocuğum olmadı. Kaybettiğimde Anneler Günü'ydü."

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Son Dakika Magazin Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu - Son Dakika
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