İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık - Son Dakika
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İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık

27.07.2022 15:12

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan İlyas Salman, torununa 'Gezi' adını koydukları için tehdit edildiklerini ve ismi değiştirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı sanatçı İlyas Salman oldu. MİT tarafından korunduğunu söyleyen oyuncu, torununun adını neden değiştirmek zorunda kaldıklarından bahsetti.

"ÖLÜM TEHDİDİ ALIYORUM, MİT'İN KORUMASI ALTINDAYIM"

Kalaycıoğlu'nun "Ölüm tehdidi alıyor musun?" sorusu üzerine konuşan İlyas Salman, "Birçok yerden alıyorum. Şu anda MİT'in koruması altındayım. 8-10 yıl önce evime gelerek 'bazı örgütlenmeler senin ölümüne karar vermiş durumdalar. Seni koruma altına alalım mı' dediler. Çağrı üzerine koruma sistemini kabul ettim. Telefonumda bir düğme var, şüpheli durumda basıyorum ve hemen polis geliyor. Ölümden korkmayan bir insan olur mu?" dedi.

Torununa koyduğu isim İlyas Salman'ın başına dert oldu! Aldığı tehditlerden sonra adını değiştirdiler

"TEHDİTLERDEN DOLAYI TORUNUMUN ADINI DEĞİŞTİRDİK"

Aldıkları tehditlerden sonra torununun adını değiştirmek zorunda kaldıklarını söyleyen Salman, sözlerine şöyle devam etti: "Baba olduktan sonra sivri taraflarım biraz törpülendi. İlk çocuğumu kucağıma aldığımda dünyaya bir varlık hediye ettiğimi düşündüm. Torun sahibi olmak çok farklı bir şey. Büyüklerimiz 'torun çok başka bir şey' dediklerinde atıyorsunuz, martaval bu der inanmazdım. Torunumun adını 'Gezi' koyduk ama gelen tehditlerden dolayı değiştirmek zorunda kaldık. Torunumun isminde korkuyorlardı. Daha sonra adını 'Efruz' koyduk. Efruz da Farsça ışıtan ve aydınlatan demek. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur."

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Son Dakika Magazin İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık - Son Dakika


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