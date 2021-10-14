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Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti - Son Dakika

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti

14.10.2021 15:52
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti

Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçirdikten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nun kesin ölüm nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun'la birlikte geceyi geçiren Hankulu evinde ölü bulunmuş, olayın ardından Uygun tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Olay sonrası kesin ölüm nedeni araştırılan Hankulu'nun cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Hankulu'nun ölümüne ilişkin yapılan ilk incelemelerde kanında bulunan uyuşturucu madde üzerine yoğunlaşılsa da kesin ölüm sebebinin kült kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi.

Hankulu'nun kafa travmasının da, kafasını bir yere vurmasından ya da biri tarafından kafasına vurulmasından kaynaklandığı ifade edildi. (İHA)

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti
Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Esra Hankulu'nun ölüm nedeni şok etti - Son Dakika
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