Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı

Son Güncelleme: 15.08.2023 18:19

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çiftinin ilk bebeklerini bugün dünyaya geldi. Sabancı ailesinin müstakbel gelini Hande Erçel de çifti hastanede yalnız bırakmadı.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Ömer-Arzu Sabancı çiftinin yalısında evlendi. 25 Haziran 2022'de görkemli bir düğün yapan ikili, bugün ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çifti Sabancı aile üyelerinin yanı sıra Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel de yalnız bırakmadı.

BEBEĞİN İSMİ BİLİNMİYOR

Nazlı Sabancı, bugün özel bir hastanede kızını dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çiftin kızlarına ne isim verdiği de merak konusu oldu. Doğum haberini alan Sabancı ailesinin üyeleri ise sabahın erken saatlerinde soluğu hastanede aldı. Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi Hande Erçel de hastaneye giderek bebek heyecanı yaşayan çifti tebrik etti.

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı
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Son Dakika Magazin Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin bebekleri dünyaya geldi! Hande Erçel, müstakbel eltisinin yalnız bırakmadı - Son Dakika
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