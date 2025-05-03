Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Hadise\'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Magazin dünyasının gözde ismi Hadise, hem özel hayatıyla hem de sahne performanslarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Aşk hayatında fırtınalı bir dönemi geride bırakan ünlü şarkıcı, bu kez cesur sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

03.05.2025 09:29
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Son dönemlerde Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı aşkla konuşulan Hadise'nin ilişkisinin bittiği iddia edildi. Magazin kulislerinde dolaşan söylentilere göre, Hadise ve Sönmez arasında kıskançlık krizleri yaşandı. İkilinin, Hadise'nin geçmişteki bazı açıklamaları ve sahne şovları nedeniyle sık sık tartıştığı öne sürülüyor. Tartışmaların büyümesiyle, Hadise ilişkiye nokta koydu.

CESUR KARE

Aşk defterini kapatan Hadise, kendine yeni bir sayfa açtı. Bu defa aşk değil, özgürlük ön planda. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla adeta "Yaz benimle başlar!" dedi. Üstsüz bikinili pozunu paylaşan Hadise, takipçilerinden dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Ancak bu pozun asıl dikkat çeken yanı, altına yazdığı anlam yüklü mesajdı: "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kaybolmuş diyecekler. Varsın ne isterlerse desinler. Onların istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Kendi rolünü yarat bu dünyada." Şarkıcının bu sözleri, hem sona eren ilişkiye hem de kamuoyundaki eleştirilere karşı bir duruş olarak yorumlandı. Hadise, sonra ise bikinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti

Kültür Sanat, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Merck@1952:
    az gündemden uzaklaşınca hemen açılıp saçılırlar öbür dünyada senin gibilerini açıp saçacaklar unutma ölümde varrrr 165 9 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    ne kadar da cesur zannedersin düşmana karşı savaşıyor. bunun adı ahlaksızlıktır kim ne derse desin 167 7 Yanıtla
  • Rahim Yılmaz:
    Ahlaksızlığın adı cesur olmuş 132 7 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    doyumsuz osrpi 78 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Son dakika ya göre orasını burasını açan, hatta çıplak gezen ya göz kamaştırıyor yada cesur. Ahlaksızlık, teşhircilik olmuş cesurluk. 58 3 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bu kadın beka sorunudur 40 2 Yanıtla
  • sadullah nas:
    kalbinde kötülük yok güzel kızımın özgürlük görmeyenlerin de görme hakkı var. ama biraz daha olsaaaa 2 25 Yanıtla
  • recep özoğul:
    soyunmanin adı cesaret oluyor. ne güzel 18 1 Yanıtla
  • Hakan Duztas:
    sizde bunu haber yaptınız yani . söyleyin hadiseye Taksim'de soyunsun daha fazla gündem olur sizede daha iyi ekmek çıkar.. 12 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu kadınların %80 dikkat çekmek için sürekli çıplak gezebilirler. 5 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Ahi gidmis Vahi kalmış 2 0 Yanıtla
  • Ayhan Can:
    KIBRISTA A.n.a.l T.H.R.E.E.S.O.M.E YAPTIĞINI BEN 4 GÜN ÖNCE EĞRENDİM YAKINDA ÇIKAR VİDEOLARI BELKİDE BENİM GİBİ SİZDE ŞİMDİ ÖĞRENDİNİZ BEKLEYİN 1 KAÇ HAFTAYA HAZIR OLUR KİMLEMİ ? ELA RUMEYSA CEBECİ İLE 1 AZ GEZİNİN GEZİNİN NETTE 1 YERE TAKILIP KALMAYIN 0 0 Yanıtla
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