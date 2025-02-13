Hadise, kalçasındaki dövmeyi gösterdi! Yeni şarkısını o pozla duyurdu - Son Dakika
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Hadise, kalçasındaki dövmeyi gösterdi! Yeni şarkısını o pozla duyurdu

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Ünlü şarkıcı Hadise, yeni şarkısının çıkış tarihini sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımında kalçasındaki dövmeyi gösteren şarkıcı, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

13.02.2025 11:54  Güncelleme: 12:04
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Ünlü şarkıcı Hadise, her hareketiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni şarkısının çıkış tarihini kalçasındaki dövmeyi göstererek duyuran şarkıcı, sosyal medyada gündem oldu.

Şarkıları, sahne performansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor.

"BU GİDİŞİN DÖNÜŞÜ YOK"

21 Şubat'ta yeni şarkısını çıkaracak olan şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalçasındaki dövmeyi göstererek "Bu gidişin dönüşü yok... 21 Şubat" ifadelerini kullandı.

Hadise, kalçasındaki dövmeyi gösterdi! Yeni şarkısını o pozla duyurdu

Cesur pozuyla dikkat çeken şarkıcı, takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hadise'nin bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Hadise, kalçasındaki dövmeyi gösterdi! Yeni şarkısını o pozla duyurdu

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Son Dakika Magazin Hadise, kalçasındaki dövmeyi gösterdi! Yeni şarkısını o pozla duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    iyi porno yıldızı olur bu 96 5 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    bide bunu dinleyenler var 65 3 Yanıtla
  • murat2069:
    kaşar lı tost 54 2 Yanıtla
  • ünal yalçın:
    Bu haber mi şimdi.. Yazıklar olsun. 51 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    bosuna ithal motorumuz demiyoruz buna 41 2 Yanıtla
  • Ahmet Tolga:
    böylece türkiye'nin bir sorunu daha halledildi... çok merak ediyorduk millet olarakkk 40 0 Yanıtla
  • ha434343:
    Size sözüm yok siz parayı böyle kazanıyorsunuz neyse ama bu haber yazana herkesin ne söylüyorsa ben de onu söylüyorum bu haber mi ya yazıklar olsun 33 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    erkeğin göbeği kadının kalçası 27 7 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    milletin hisleriyle oynamayin . simdi sabaha kadar elinde tutup ovalayacak milyon dayi var . 14 3 Yanıtla
  • Serhat Özbaki:
    Bi osursa aklınızı alır. şaşı görürsünüz 6 6 Yanıtla
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