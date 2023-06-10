Hadise'nin 2023 Yılına Özel Paylaşımı Sosyal Medyada Konuşuldu

Özel hayatı, konser maratonu ve kıyafet tercihleriyle gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya hesabından 2023 yılının ilk 6 ayında yaşadıklarını özetlediği bir video paylaştı. Konserden karelerin yer aldığı videoda Hadise'nin dansı da çok konuşuldu.

CÜRETKAR DANSIYLA KONUŞULDU

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hadise'nin paylaşımında yaptırdığı dövme, ev hali, tatilinden kareler ve aldığı ödülden bir fotoğraf yer aldı. Geçtiğimiz ay tüy detaylı bir elbise tercih eden Hadise, iç çamaşırsız kıyafetiyle dans ettiği anları da yayınladı. Hadise'nin dansı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlarken "Videoda kalbim duracaktı" yorumu yapıldı. Hadise'nin"2 023 şimdiye kadar" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 150 binden fazla izlenmeye ulaştı.