Hakan Altun: Şubat ayı da benim için sevgililer günüdür

Sevgililer günü için sahne alan Altun, sevgililer günü eğer 14 Şubat'sa Şubat ayı da bence sevgililer günüdür. Biliyorsunuz benim bütün şarkılarım hepsi 14 Şubat sevgililer günü içindir. Bir Sevgililer gününe daha sevgilisiz gireceğiz ama olsun...
Sevgilisi olan herkese mutluluklar diliyorum. Kısmet bu kadar her şeyi oluruna bıraktım. Her şeyden önce sağlığımız yerinde olsun. Ondan sonrası iyi olur.
Geçtiğimiz günlerde acil olarak hastaneye kaldırılan anneniz nasıl? Sorusuna Altun, "Biliyorsunuz hastanede bu duruma alışmak lazım bizim mesleğimiz de işimizde de maalesef var.
Allah korusun ölüm olduğunda sahneye çıkmam dünkü konserimde annem ameliyata girmeden menajerime sakın konserlerini iptal etmesin demiş. Ben o durumlarda hassas adamım.
Ülkede şehit olur sıkıntı olur hani ateş sadece düştüğü yeri değil başka yere de düşse ciğerimiz yanar. Ben bu konularda biraz hassasım ama annemin isteği doğrultusunda konserini iptal etmesin diye hatta burdan dönünce anneme ziyarete gidicem hastaneye "
Ameliyat gerçekleşti mi? Altun, " Evet operasyon yapıldı. Allaha şükür şu an çok iyi ondan yüzüm gülüyor. Bir kaç gün sonra hastaneden çıkacak".
'Hatıran Yeter' filmi için 'Hatıran Yeter ' şarkısını seslendiren Hakan Altun'a İnci Taneleri dizisinde de Yılmaz Erdoğan'ın aynı şarkıyı okuması soruldu. Altun, "Evet 16 Şubat'ta çıkacak olan işitme engelliler için yapılmış çok güzel bir film için Hatıran Yeter şarkısını seslendirmiştim.
Hatıran Yeter herkesin hayatında anısı olan bir şarkıdır. Gitmelerin sonunda herkesin söylediği bir şarkıdır. Bir gün bile olmasan hatıran yeter lafı çok önemlidir.
Her zaman söylediğim gibi şarkılar okudukça güzelleşir biz bu şarkıyı herkesten duyduk ama önce Ferdi babadan duyduk sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a ait bestesi Yılmaz Tatlıses'e ait ikisinin de yüreğine sağlık"
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Magazin › Hakan Altun: Şubat ayı da benim için sevgililer günüdür - Son Dakika
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