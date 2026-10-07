Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi - Son Dakika
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Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi

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Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi
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Eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu'nun TikTok canlı yayınları için "Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin lira kazanıyorlar" iddiası magazin gündemine bomba gibi düşerken, gözler Asena Demirbağ’a çevrildi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu ve eski Survivor yarışmacısı Hakan Hatipoğlu, sosyal medya yayınları ve TikTok platformu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Canlı yayınlarda hediye toplayan isimleri sert bir dille eleştiren Hatipoğlu’nun ortaya attığı rakamlar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hakan Hatipoğlu

"DİJİTAL DİLENCİLİK YAPILIYOR"

TikTok’taki canlı yayın yayıncılığını "dijital dilencilik" olarak niteleyen Hatipoğlu, geçmişte tanınan isimlerin düştüğü duruma üzüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: "Dijital dilencilik yapan, para kazanmaya çalışan abuk subuk tipler var. Eskiden değer verdiğimiz bazı sanatçıların orada 3 lira 5 lira için düştüğü halleri görüyorum."

Hakan Hatipoğlu

"GECEDE 300-400 BİN LİRA KAZANIYOR"

Konuşmasının devamında eski Survivor yarışmacılarının da bu akıma dahil olduğunu vurgulayan ünlü sunucu, dudak uçuklatan bir kazanç iddiasını paylaştı: "Eski bir Survivor yarışmacısı gecede 300-400 bin lira kazanıyor, biliyor musun? Çiçek mi böcek mi ne gönderiyorlar bilmiyorum ama 300 bin lira kazandığını kendi söyledi... Şu an bütün eski Survivor yarışmacıları akşamları canlı yayında para kazanmaya çalışıyor."

Hakan Hatipoğlu

GÖZLER ASENA DEMİRBAĞ’A ÇEVRİLDİ

Hatipoğlu’nun isim vermeden bahsettiği yarışmacının kim olduğu sosyal medyada büyük merak konusu oldu. Yapılan paylaşımlar ve iddiaların ardından sosyal medya kullanıcıları, gecede yüz binlerce lira kazandığı öne sürülen bu ismin eski Survivor yarışmacısı Asena Demirbağ olduğunu iddia etti.

Hakan HatipoğluMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    bence daha fazla kazanıyordur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hakan Hatipoğlu "Gecede 400 bin para kazanıyor" dedi, herkesin aklına aynı isim geldi - Son Dakika
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