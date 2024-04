Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Magazin

"Ateşini Yolla Bana", "Bir Efsane" gibi akıllarda yer eden hit parçaların sahibi Hakan Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçmen karşısına çıktı.

Seçimleri kazanamayan Peker, sonuçlar hakkında ilk kez konuştu.

Seçim sürecinden beşinci sırada çıkan ve siyaset sahnesinde yeni bir yüz olan Peker, siyasetin hiç kimsenin özel mülkiyeti olmadığını ve herhangi bir dargınlık hissetmediğini ifade etti.

'SEÇİLSEYDİM...' başlığı altında Peker, "Siyasete devam edeceğim, çünkü ben bir adaydım. Kazansaydım, Safranbolu'yu tam anlamıyla bir kültür kenti yapacaktım. UNESCO'nun tarih mirası olarak kabul ettiği bu kent için birçok projem vardı. Siyaset herkesin hakkıdır ve bu ülkede siyasetin uzmanı yoktur. Ben de bu hakkımı kullanarak aday oldum ve kaybetmekten çekinmiyorum. Her futbolcu her maçta gol atamaz; her zaman kazanamazsınız" şeklinde konuştu.