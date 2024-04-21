"Ateşini Yolla Bana", "Bir Efsane" gibi akıllarda yer eden hit parçaların sahibi Hakan Peker, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti çatısı altında Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak seçmen karşısına çıktı.
Seçimleri kazanamayan Peker, sonuçlar hakkında ilk kez konuştu.
Seçim sürecinden beşinci sırada çıkan ve siyaset sahnesinde yeni bir yüz olan Peker, siyasetin hiç kimsenin özel mülkiyeti olmadığını ve herhangi bir dargınlık hissetmediğini ifade etti.
'SEÇİLSEYDİM...' başlığı altında Peker, "Siyasete devam edeceğim, çünkü ben bir adaydım. Kazansaydım, Safranbolu'yu tam anlamıyla bir kültür kenti yapacaktım. UNESCO'nun tarih mirası olarak kabul ettiği bu kent için birçok projem vardı. Siyaset herkesin hakkıdır ve bu ülkede siyasetin uzmanı yoktur. Ben de bu hakkımı kullanarak aday oldum ve kaybetmekten çekinmiyorum. Her futbolcu her maçta gol atamaz; her zaman kazanamazsınız" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › Hakan Peker, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını sosyal medyadan paylaştı. Dündar, daha önce yaptığı açıklamada, Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı'yı hiç tanımadığını ve Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı test ile babalık durumunun var olmadığının ispatlandığını belirtmişti. Mahkeme tarafından çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle Dündar, elimdeki belgeleri şimdilik açıklamadığını belirtti.
Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır. Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir. Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımına Morgül kahkaha emojileriyle karşılık verdi.
İzel, kendi adlarını verdikleri müzik grubuyla bir döneme damga vuran Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi ile 2022'de yeniden bir araya gelmişti. Ancak grup, bayramda Kıbrıs'ta verdikleri konserin ardından tekrar dağılma kararı aldı. İzel, 'Aramızda Kalmasın' programında yaptığı açıklamada, ayrılığın gerekçesini Ercan'ın tavrıyla ilişkilendirdi ve 'Mutsuzum' diyerek ayrıldığını söyledi.
Müzisyen, besteci ve söz yazarı Attila Özdemiroğlu, vefatının 8'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programıyla anıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül ve birçok MESAM üyesi sanatçı, Özdemiroğlu'nun ailesi ve yakınları da anma programına katıldı. Türk pop müziği parçaları ve film müzikleriyle tanınan Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016'da 73 yaşında hayatını kaybetmişti.
Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.
Sakla Beni dizisinde yer alan oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Balcıoğlu, dizide canlandırdığı 'Afife' karakterini anlattı. Karakterin yaşadığı zorlukları ve hataları anlatan Balcıoğlu, toplumun hatalara tahammülü olmadığını belirtti. Ancak herkesin gençlik döneminde hata yaptığını ve karakteri anlamak gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov, 70 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mammadov'un birçok eseri bulunuyordu ve 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından 'Emektar Artist Ünvanı'na layık görülmüştü. Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı, Mammadov'un ölüm haberini duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirtti ve onun değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.
Hasan Can Kaya, hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alındı. Operasyon başarılı geçti ve sağlık durumu iyi. Ünlü komedyen, birkaç gün hastanede istirahat edecek ve ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.
Gripin'in solisti Birol Namoğlu, İstanbul konserinde seyircilere 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' diyerek selamlama yaptı. Grup, 2 saat boyunca hit şarkıları ve proje albümlerinden parçalarla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gripin, Trabzon, Ankara ve Kayseri konserleriyle turnesine devam edecek.
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