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Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası - Son Dakika

Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası

29.12.2021 11:12
Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası

Aygün Aydın'dan olaylı bir şekilde ayrılan iş insanı Hakan Sabancı'nın özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddianın perde arkası...

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen iş insanı Hakan Sabancı (30), geçtiğimiz hafta sonu oyuncu Dilara Aksüyek (34) ile Sarıyer'de bulunan bir restoranda bir araya geldi.

Ayakligazete'nin iddiasına göre; Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.

Dilara Aksüyek, son olarak kendisinden 9 yaş küçük Onur Bay ile birliktelik yaşamıştı.

Sabancı ve Aksüyek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

DON JUANİZM SENDROMU YAŞIYOR

Gazeteci Arif Hür, cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı'nın Don Juanizm Sendromu yaşadığını açıklamıştı.

Don Juanizm Sendromu, bir erkeğin tüm kadınlara kendini kabul ettirme ya da erkekliğini simgeleştirme isteği olarak tanımlanıyor. Don Juanizm sendromuna sahip kişilerde altta yatan psikolojik neden ise, bilinçaltında yatan intikam alma duygusu, terkedilmeden terk etme kompleksiymiş."

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası
Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası
Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası

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Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı, Türkiye, Sarıyer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hakan Sabancı hakkında bomba aşk iddiası - Son Dakika Magazin


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