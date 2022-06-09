Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var - Son Dakika
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Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var

09.06.2022 21:38

Hakan Ural, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ve bu sebepten dolayı 8-9 seneden beri sektörün kendisine tavır aldığını öne sürdü. Sözlerine devam eden Ural, "Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar. Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu" ifadesine yer verdi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Hakan Ural, dizi ve film sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yapıp yaşadıklarını anlattı.

"ERDOĞAN'I SEVDİĞİMİ SÖYLEDİĞİM İÇİN BANA TAVIR VAR"

Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar." dedi.

"BU TECRÜBE VE BU FİZİKLE 5 YILIM DOLU OLURDU"

Sözlerini sürdüren Ural, "Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu" ifadelerini kullandı.

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'Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var' 'Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var' Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı, biyografisi! Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı, biyografisi!
Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural: Cumhurbaşkanını sevdiğim için sinema sektöründen bana tavır var - Son Dakika

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