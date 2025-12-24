İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek "Ülkeme döneceğim" demişti.
Açıklamasının üzerinden günler geçmesine rağmen ülkeye dönmeyen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Şahin'in paylaşımını görenler "Krizi fırsata çeviriyor" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)