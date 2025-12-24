Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın - Son Dakika
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

24.12.2025 16:45  Güncelleme: 16:47
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin\'in son paylaşımına bakın
Uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu belirterek ''Ülkeme döneceğim'' demişti. Aradan günler geçmesine rağmen Türkiye'ye dönmeyen Şahin, sosyal medyadan paylaşım yapmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, yurtdışında olduğunu söyleyerek "Ülkeme döneceğim" demişti.

PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Açıklamasının üzerinden günler geçmesine rağmen ülkeye dönmeyen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor. Şahin'in paylaşımını görenler "Krizi fırsata çeviriyor" şeklinde yorumlar yaptı.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 205622 205622:
    para lazım biraz gurup yapsın para biriktirsin adalet varmı ülkede ki AKP nin adaleti para 109 84 Yanıtla
    Mehmet Akil ÇELİK Mehmet Akil ÇELİK:
    Bir sor bakalım akp ye oy vermişim Ama eminim seninle aynı partiye kesin oy vermistir 10 6
    Zafer El Zafer El:
    zamanın Sibel kekillisi bu memleketin Kekilli lari bitmez şahin K lar gibi 6 0
    Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Sana ağzımı doldura doldura sovesim var 3 2
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    türban tak ablam kuran paylaş şeyma öyle yaptı yırttı 70 67 Yanıtla
    535353 535353:
    senin sülaleni … 28 26
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Habere bak hizaya gel 24 0 Yanıtla
  • Kemal Saydam Kemal Saydam:
    O koca kafanın içinde beyin yerine ne taşıyorsun acaba. Yabancı diline senin. 20 3 Yanıtla
  • 513736718yB? 513736718yB?:
    Sen daha kolay para kazanacak biletler yapabilirsin niye uğraşıyonki 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.