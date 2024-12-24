"Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı

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OGM Pictures ve FARO imzalı "Halef" isimli dizi için oyuncu görüşmeleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Dizi maliyetlerinin artması televizyon yapımcılarını kara kara düşündürürken bu krizden etkilenen Halef, başlamadan bitti.

AKIN AKINÖZÜ VE DEVRİM ÖZKAN BAŞROLDEYDİ

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı dizinin hazırlık çalışmaları durduruldu. Esenler Otogarı'nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarının sorgulandığı dizi için önce Ercan Kesal ile "Zaro Karslı" rolü için anlaşıldı. Daha sonra ise başrol "Timur" karakteri için Akın Akınözü ve "Reyhan" rolü için Devrim Özkan ile imza aşamasına gelindi. Tansu Biçer, Hazal Türesan, Tansu Biçer ve Derya Karadaş da projede adı geçen isimler arasında yer alıyordu.

RAFA KALDIRILDI

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; yeni yıl öncesi kanalların reklam gelirlerinin düşmesi ve zamanlama planı değişikliği nedeniyle dizi beklemeye alındı.