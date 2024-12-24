"Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı - Son Dakika
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"Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı

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Akın Akınözü ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer alacağı "Halef" isimli dizi, ekonomik sıkıntılar ve reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle beklemeye alındı.

24.12.2024 09:29  Güncelleme: 09:37
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OGM Pictures ve FARO imzalı "Halef" isimli dizi için oyuncu görüşmeleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Dizi maliyetlerinin artması televizyon yapımcılarını kara kara düşündürürken bu krizden etkilenen Halef, başlamadan bitti.

AKIN AKINÖZÜ VE DEVRİM ÖZKAN BAŞROLDEYDİ

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği ve Tunahan Kurt'un kaleme aldığı dizinin hazırlık çalışmaları durduruldu. Esenler Otogarı'nda geçen bir güç savaşı ve aile bağlarının sorgulandığı dizi için önce Ercan Kesal ile "Zaro Karslı" rolü için anlaşıldı. Daha sonra ise başrol "Timur" karakteri için Akın Akınözü ve "Reyhan" rolü için Devrim Özkan ile imza aşamasına gelindi. Tansu Biçer, Hazal Türesan, Tansu Biçer ve Derya Karadaş da projede adı geçen isimler arasında yer alıyordu.

RAFA KALDIRILDI

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; yeni yıl öncesi kanalların reklam gelirlerinin düşmesi ve zamanlama planı değişikliği nedeniyle dizi beklemeye alındı.

"Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı

Devrim Özkan, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Halef' dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali :
    Güzel olmus, sattigimin kanallarinda diziden bol bir sey yok. Cogu sacma sapan keske hepsini kaldirsalar. 7 1 Yanıtla
  • Murat çat:
    Operasyon dizi olarak başlıyor sonrasına lan rüzgarı kim kime ahçı bahçivana bahçivana kahyaya hesabına dönüyor ADAM AKILLI İZENWCWK BİR DİZİ VEYA DİLM ÜKEMİZDW ÖHWVCUT DEĞİL 5 0 Yanıtla
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