Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi

29.08.2022 14:41
Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına yapılan itiraz bugün mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazı kabul eden mahkeme Gülşen için tahliye kararı verdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına yapılan itiraz bugün mahkeme tarafından değerlendirildi. Gülşen için tahliye kararı çıktı.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan müzisyen Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz kabul edildi. Şarkıcı Gülşen tahliye edildi.

GÜLŞEN'İN TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Gülşen'in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

Kararda, tahliye kararının "Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması" nedenlerinden alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

YORUMLAR
500
Gülşen'in Abisinden Açıklama! "tek Kişilik Koğuşta Kalıyor" Gülşen'in Abisinden Açıklama! "tek Kişilik Koğuşta Kalıyor" Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı' Gülizar Biçer Karaca: 'Biz Kadınların İsyanı Karşılık Buldu. Nihayet Gülşen'e Tahliye Kararı'
Kaynak: Snob Magazin

Gülşen Çolakoğlu, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement