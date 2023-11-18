 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı - Son Dakika

Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı

Yoğun bir iş temposu bulunan usta oyuncu Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalanarak hastanede tedavi gördüğü ileri sürüldü. Bilginer'in kurucusu olduğu Oyun Atölyesi tarafından yapılan açıklamada sanatçının koronavirüse yakalanmadığı ve sağlık durumunun da iyi olduğu söylendi.

18.11.2023 07:56  - Güncelleme: 08:08

Şimdilerde Angelina Jolie ile film çeken aynı zamanda Şahsiyet dizisinin 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada koronavirüse yakalandığı iddiası yalanladı.

"HALUK BİLGİNER'İN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ PROBLEM BULUNMAMAKTADIR"

Bilginer'in kurucularından olduğu Oyun Atölyesi tarafından yapılan açıklamada "Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlığıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Yoğun bir iş temposu bulunan Haluk Bilginer aynı zamanda eski eşi Zuhal Olcay'la 19 yıl aradan sonra tiyatroda bir araya geldi. İkili Kel Diva oyununda birlikte rol alacak.

Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı
Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı
Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı

Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı - Son Dakika


Son Dakika
08:08 Real Madrid formasını bir maçta bile giyemeyen Arda Güler gittiği gibi geri dönüyor
07:56 Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı
07:40 Acun Ilıcalı, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı satın alacağı iddialarına yanıt verdi
04:51 New York'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Scholz ile basın toplantısı dünya basınında geniş yankı buldu
23:34 İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman gazeteciye verdiği cevap çok şıktı
22:55 İspanya'da emekli askerler, Başbakan Sanchez'in görevden alınmasını istedi
22:01 Kassam güçleri, işgalci İsrail askerlerine Gazze'de kabusu yaşattı
21:03 Alman muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Siz niye rahatsız olmuyorsunuz?
21:01 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan düzensiz göç ile ilgili net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2023 08:23:32. #1.13#
SON DAKİKA: Haluk Bilginer'in koronavirüse yakalandığı iddiası yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement