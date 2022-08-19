Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı

19.08.2022 10:37

Eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut'un kızı Bilge ile görüşen ünlü şarkıcı Haluk Levent, AHBAP Derneği üyelerinin Bilge'yi bir an bile yalnız bırakmadığını ifade ederek birlikte çektirdikleri fotoğrafları paylaştı.

Eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut cinayeti tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti! Annesinin ölümünü izleyen küçük Bilge'nin ilk günden itibaren yanında olan Haluk Levent, sosyal medya hesabından Bilge'yle olan fotoğraflarını paylaştı.

3 YILDIR HEP YANINDA

Annesinin ölüm yıl dönümünde küçük Bilge'nin o günden itibaren her şeyiyle ilgilenen Levent, AHBAP derneği üyelerinin de Bilge'yi bir an olsun yalnız bırakmadığını söyledi.

3 yıldır hep yanında! Haluk Levent'in Emine Bulut'un kızıyla olan paylaşımı duygulandırdı

VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Önceki gün Bilge'yle görüntülü konuşma gerçekleştiren Levent, "Üç yıl önce bugün "anne ne olur ölme anne" diye ağlayan Bilge'nin annesi Emine Bulut eski eşi tarafından öldürülmüştü. Söz vermiştik "kızı bizim kızımızdır" diye. Ahbaplar onu hiç yalnız bırakmadı. Evinden okuluna kadar hep beraberiz" dedi.

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Haluk Levent, Ahbap, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent, vahşice katledilen Emine Bulut'un kızıyla fotoğraf paylaştı - Son Dakika
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