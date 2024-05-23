Haluk Levent Kocaeli'de Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
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Haluk Levent Kocaeli'de Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Haluk Levent Kocaeli\'de Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Kocaeli'de sahne alan Haluk Levent, hayranlarının gözlüğünü takıp şarkı söyledi ve bir başka hayranını eliyle besledi. Konser boyunca sahnede kalan Levent, uzun süre alkışlandı.

23.05.2024 13:08
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Kocaeli'de sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent, bir hayranın gözlüğünü kendisine takıp şarkı söyledi. Ünlü sanatçı bir başka hayranını da eliyle besledi.

Dün gece Jolly Joker sahnesinde sevenleriyle buluşan Haluk Levent, hayranlarına adeta unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne hayatına başladığı günden bu yana albümlerinde yer alan şarkıları seslendiren Haluk Levent yine yerinde duramadı. 'Halka inilmez, halka çıkılır' diyen Haluk Levent, sahneden seyircilerin arasına girerek, İsmail Yıldız isimli hayranının gözlüğünü çıkarttı.

Gözlüğü kendisi takan sanatçı, 'Dert olur' şarkısını masada bulunanlar ile birlikte söyledi.

Mehmet Ali Kaşka isimli hayranının masasına oturan Levent, Kaşka'yı elleriyle besledi. Hem şarkısın söyleyen, hem de hayranına karpuz yediren Levent yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kaldı.

Usta sanatçı, konserin sonunda uzun süre alkışlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Haluk Levent Kocaeli'de Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika

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