Haluk Levent verdiği bir konserde Tarkan'ı kıskandığını açıkladı. Şarkı arasında izleyicilerle konuşan Levent, "Tarkan'ı arayacağım, diyeceğim ki: Tarkan seni kıskanmamak mümkün mü? O konserleri gördünüz değil mi? En önde bütün kızlar var… Benim en öndeki adamlara bak" ifadelerini kullandı.
Levent'in bu sözleri izleyicileri güldürürken Tarkan'a esprili gönderme olarak yorumlandı.
Son Dakika › Magazin › Haluk Levent, Tarkan'ı kıskandığını bu sözlerle anlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?