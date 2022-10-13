Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı - Son Dakika
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı

13.10.2022 20:25

Geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını söyleyen ve şimdi de "Vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum" sözleriyle tekrar gündem olan Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, katıldığı bir programda "İlk evliliğimde şiddet gördüm. Kafamda kolonya şişesi bile kırıldı!" diyerek şaşkınlık yarattı. Görgüzel, "Fakir bir erkekle asla birlikte olmam" diyerek sözlerini bitirdi.

Özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklayan Görgüzel, yine çok konuşulacak sözler sarf etti.

"VÜCUDUMA AYI KANI ENJEKTE ETMEK İSTİYORUM"

Görgüzel, "Şimdi de vücuduma ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum. Kas ve kemik yapısına iyi geldiğini duydum. Buna ilişkin araştırmalarım sürüyor, kısa sürede kararımı vereceğim" dedi.

"KAFAMDA KOLONYA ŞİŞESİ KIRILDI!"

Bu sözleriyle tartışma yaratan Görgüzel, 'Bak Burası Çok Önemli' adlı programa katıldı. Görgüzel, "İlk evliliğimde şiddet gördüm. Kafamda kolonya şişesi bile kırıldı!" diyerek ağızları açık bıraktı. İlk evliliğinde korkunç şiddet gördüğünü anlatan Görgüzel, "Silahlar kafamda uçuşuyordu, kafamda kolonya şişesi kırdı. Her gün eve gelince bu kez ne şekilde dayak yiyeceğim korkusuyla kapıyı açardım. Onun yüzünden ekranlarda da uzun süre yer alamadım, herkes ondan korkuyordu çünkü bir aşiretti" dedi.

"FAKİR BİR ERKEKLE BİRLİKTE OLMAM"

Hamdi Alkan ile evlendikten sonra kariyerinde düşüş olduğunu da söyleyen Selen Görgüzel, "Ben ne yaptıysam kendi başarımla yaptım. Onun bana faydası değil zararı oldu" ifadelerini kullandı. Görgüzel, "Fakir bir erkekle asla birlikte olmam" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı - Son Dakika

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