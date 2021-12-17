İki yakın arkadaş olan Erçel ve Özberk mekan çıkışı birbirlerinin elini tutup çıktı. Özberk "Aşk Mantık İntikam dizimiz çok güzel gidiyor, televizyonda böyle uzun soluklu bir projede yer almak beni mutlu ediyor." dedi.

Erçel ise geçtiğimiz gün stüdyoda paylaştığı fotoğrafı hakkında konuştu. "Yeni ve farklı bir projemiz var, onun için stüdyoya girdim. Çizgi film seslendirmesi falan değil bu arada sürpriz olsun, çok heyecanlıyım bu proje için." dedi.

"ÇOCUĞUN DAHA ZAMANI VAR"

Erçel, sevgilisi Kerem Bürsin'in "Bazen çocuk yapma fikri geliyor aklıma ama önemli olan sorumluluk. Şimdilik bu sorumluluk sadece fikir olarak kafamda" açıklamasını soran muhabirlere "Her şeyin zamanı var, eğer olursa neden olmasın." diye cevap verdi.

EVLİLİK SORUSUNA BAKIN NE CEVAP VERDİ?

"Evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorularına ise "Yok, beklemiyorum. Kerem de zaten cevabını verdi. Evliliğin bir zamanı var. O gün gelirse neden olmasın?" dedi. Araya giren Özberk ise "Bunu Kerem'e sorun bence." dedi.

FORMÜLÜ AÇIKLADI

Güneşin Kızları adlı diziden itibaren sıkı iki dost olan Erçel ve Özberk'e muhabirlerin "Bunun bir formülü var mı?" sorusuna karşılık Özberk "İyi insan olmak." yanıtını verdi.