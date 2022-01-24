Hande Erçel'den hayranlarına güzel haber! Onu hiç böyle görmediniz

TelevizyonGazetesi'nin haberine göre Bein Connect ve Bein Iz'de yayınlanacak Arkadaş Canlısı isimli programın ilk konuğu güzel oyuncu Hande Erçel olacak. Sunuculuğunu oyuncu Umut Kurt'un üstlendiği programın her bölümünde farklı bir ünlü isim konuk olacak.

Özellikle sokak hayvanlarının korunmasına yönelik bilinç geliştirmeyi hedefleyen programda ünlüler karşımıza çok farklı bir şekilde çıkacak. Ünlüler hayvan barınaklarında gönüllü olarak çalışacak.

Programın ilk konuğu olan Hande Erçel de üzerine tulumu geçirecek ve barınakta bir gün geçirecek. Hayvan barınağında günlük işleri yapacak olan Hande Erçel, bu arada hayvanla rla ilişkisini, maceralarını izleyicilerle paylaşacak. İzleyiciler bu programda çok farklı bir Hande Erçel'le karşılaşacak. Hande Erçel'in konuk olacağı bölüm 1 Şubat Salı günü yayınlanacak.

Hande Erçel son dönemin en parlak yıldızlarından biri. Üstelik sadece Türkiye'de değil tüm dünyada. Instagram hesabında takipçi sayısı 26 milyonu geçen güzel oyuncu sosyal medyada çok etkili bir isim. Yetenekli oyuncu bu sayede yüzü olduğu markaları da zirveye ulaştırıyor. Hande Erçel'in son olarak yüzü olduğu mücevher markasının tanıtım filminin izlenme oranları bir ay gibi kısa sürede 3 milyona ulaştdı.

Hande Erçel çok yakında sevgilisi Kerem Bürsin ile birlikte Sen Çal Kapımı dizisinin büyük ilgi gördüğü İtalya'ya gidip röportaj ve çekimlere katılacak. Güzel oyuncu ardından Disney Plus için çekeceği dizinin hazırlıklarına başlayacak.