Hande Erçel Gönülleri Fethetti! Artık O Sıpa Annesiz Değil - Son Dakika
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Hande Erçel Gönülleri Fethetti! Artık O Sıpa Annesiz Değil

03.03.2022 01:26
Hande Erçel Gönülleri Fethetti! Artık O Sıpa Annesiz Değil

Ünlü oyuncu Hande Erçel, annesiz kalan bir sıpaya sahip çıkarak gönülleri fethetti. Erçel, sıpanın tüm bakım masraflarını da karşıladı.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den örnek davranış! Güzel oyuncu annesiz kalan bir sıpaya sahip çıktı. Erçel'in sıpayı sahiplendiğini Hasan Kızılcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte o paylaşım:

"5 gündür ölen annesinin başında bekleyen bir bebek… Ona ulaştığımızda bu güzel sıpayı annesinin yanından ayırmanın zorluğu… Şimdi emin ellerde, sağlığı da iştahı da çok yerinde küçük şımarıklıklarıyla bize neşe vermeye başladı bile, üstelik onun yeni bir annesi var Hande Erçel"

Hayvan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla köpeklerinin üzerine titrediğini göstermişti.

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Hande Erçel, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel Gönülleri Fethetti! Artık O Sıpa Annesiz Değil - Son Dakika


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