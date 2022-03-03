Hande Erçel Gönülleri Fethetti! Artık O Sıpa Annesiz Değil - Son Dakika

Ünlü oyuncu Hande Erçel'den örnek davranış! Güzel oyuncu annesiz kalan bir sıpaya sahip çıktı. Erçel'in sıpayı sahiplendiğini Hasan Kızılcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte o paylaşım:

"5 gündür ölen annesinin başında bekleyen bir bebek… Ona ulaştığımızda bu güzel sıpayı annesinin yanından ayırmanın zorluğu… Şimdi emin ellerde, sağlığı da iştahı da çok yerinde küçük şımarıklıklarıyla bize neşe vermeye başladı bile, üstelik onun yeni bir annesi var Hande Erçel"

Hayvan sevgisiyle bilinen Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla köpeklerinin üzerine titrediğini göstermişti.