Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle poz verdi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. Dün akşam evlenen Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan çift mutluluk pozları verdi. Sabancı, Erçel'in ablası ve eniştesiyle de tanışarak aileye girdi.

MUTLULUK POZU VERDİLER

Sosyal medya fenomenliği yapan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Eda Ece'nin düğününe katıldı. Kardeşiyle aşk yaşayan Hakan Sabancı ile de tanışan Gamze Erçel, müstakbel eniştesiyle poz verdi. Düğünde eğlenceli anlar yaşayan Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım, Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayna karşısında mutluluk pozu verdi. Sabancı'nın olduğu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları "Hakan aileye girdi" yorumunu yaptı.