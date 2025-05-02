Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz - Son Dakika
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz

Hande Erçel ve Hakan Sabancı\'dan ortalığı sarsan poz

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı, Roma-Paris treninde objektife poz verdi. Çekilen kare 'Bu bir evlilik teklifi mi?' sorusunu akıllara getirdi.

02.05.2025 21:11
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Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti yine paylaştıkları bir pozla gündemde. Roma- Paris treninde objektiflere poz veren çift, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

"BU BİR EVLİLİK TEKLİFİ Mİ?"

Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada gündem olurken; akıllara 'Bu bir evlilik teklifi mi?' sorusunu getirdi. O fotoğraf şöyle:

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz

"MUHABİRLERİ DE ÇAĞIRACAĞIZ"

Öte yandan daha önce 'ayrılık' iddiaları nedeniyle çok konuşulan ünlü çift, son olarak Maldivler dönüşü havaalanında görüntülenmişti. "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük" açıklamasında bulunan ünlü çift,'evlilik' sorularını ise gülümseyerek karşılaşmış ve düğün olursa muhabirleri de mutlaka davet edeceklerini vurgulamıştı.

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Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Beratefe12:
    Ahlak yok, zina heryerde artmış nasıl Müslüman Ülke olduk ya toparlanın gençler, 116 10 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    diker atar bunu 42 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Hayat size güzel 39 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Çok tatlı. Zalimin kızı. 10 16 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Hakan yanına yakıştırıyor musun bunu sen asil bir insansın çok daha iyilerine layıksın kullandın at gitsin edep yahu edep KÖFTENUR laf ve sevenlerini dinle 1 5 Yanıtla
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