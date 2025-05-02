Hande Erçel ile Hakan Sabancı çifti yine paylaştıkları bir pozla gündemde. Roma- Paris treninde objektiflere poz veren çift, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.
Söz konusu fotoğraf, sosyal medyada gündem olurken; akıllara 'Bu bir evlilik teklifi mi?' sorusunu getirdi. O fotoğraf şöyle:
Öte yandan daha önce 'ayrılık' iddiaları nedeniyle çok konuşulan ünlü çift, son olarak Maldivler dönüşü havaalanında görüntülenmişti. "Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük" açıklamasında bulunan ünlü çift,'evlilik' sorularını ise gülümseyerek karşılaşmış ve düğün olursa muhabirleri de mutlaka davet edeceklerini vurgulamıştı.
Son Dakika › Magazin › Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz - Son Dakika
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