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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber - Son Dakika

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber

26.01.2022 13:18
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber

'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in 30'uncu doğum gününü kutlamak için Sapanca'ya gitmişti. Kerem Bürsin'in kutlamaya katılmaması dikkat çekmişti.

SÜRPRİZ GELİŞME

Uzun süredir birliktelikleri ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin, bir hafta önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Bu kararı güzel oyuncunun aldığı iddia edildi.

"ARTIK DÖNÜŞ YOK"

Posta gazetesinin haberine göre; Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği söyleniyor.

Hande Erçel Kimdir?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

Kerem Bürsin Kimdir?

4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin çocukluğu boyunca İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye ( Ankara,İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD ( Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadıktan sonra 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmiştir.

Emerson College Boston'da pazarlama iletişimi bölümünde okurken okulun bazı film ve tiyatrolarında rol almıştır. Orada gördüğü ilgi kendisinin son sömetrını Los Angeles'da o oyunculuk okuyarak bitirmesine neden olmuştur. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir.

Bursin, "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırmıştır. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur.Yapımcı Roger Corman'ın "Sharktopus" ve "Palace of the Damned" televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol almıştır. "Bu Şehir Arkandan Gelecek" dizisinde ise "Ali Smith" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında "Can Feda" filminde Pilot Yüzbaşı Onur karakterine hayat vermiştir.

Yine 2018 yılında "Yaşayamayanlar" adlı dizide yer almıştır. Bursin 2019 yılında "Muhteşem İkili" dizisiyle ekranlara gelmiştir. Dizide "Mustafa Kerim Can" karakterini canlandırmıştır. 2020 senesinde Games Medya'nın yapımcılığını yaptığı Osman Kaya'nında yönetmenliğini üstlendiği Nilperi Şahinkaya ile oynadığı "Aynen Aynen" adlı bir yeni nesil mini dizide rol almıştır. 2020 yılının ilk aylarında çekimleri yapılan, daha vizyona girmemis olan "Eflatun" filminde Oflaz karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Bursin "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanmaktadır.

Bursin 2014'te Ege Üniversitesi tarafından yapılan Medya Buluşması ödüllerinde Güneşi Beklerken adlı dizisiyle en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Ardından yine 2014'te Dilek Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Altın objektif ödüllerinde en iyi umut vadeden oyuncu, 2014 Kristalfare Medya ödüllerinde en iyi erkek oyuncu, 2014 Ege Üniversitesi Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu, 2014 Ayaklı Gazete 5. Yılın Yıldızları Ödüllerinde En İyi Gençlik Dizisi Erkek Oyuncu, 2014 Yılın Yıldızları Ödüllerinde Unutursam Fısılda adlı filmle En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu ödüllerini almıştır. 2014'te düzenlenen GQ gecesinde GQ Türkiye Yılın Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmüştür.

Sonrasında 2015'te İTÜ Başarı Ödüllerinde yine Unutursam Fısılda adlı filmle En Başarılı Erkek Oyuncu, 2015 GSÜ EN Ödüllerinde Şeref Meselesi adlı diziyle 2014 yılının EN İyi Dizi/Sinema Erkek Oyuncusu ödüllerini almıştır. Son olarak 2017'de Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı dizideki performansıyla Seul Uluslararası Drama Ödüllerinde En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber

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Kerem Bürsin, Hande Erçel, oyunlar, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den kötü haber - Son Dakika Magazin


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