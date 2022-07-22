Hande Dönmez de güçlü sesi ve kendine has tarzıyla okuduğu arabesk şarkılarıyla müzik severlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kaynak: İHA

Safiye Soyman, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Hande Sönmez'den Bodrum'da müzik ziyafeti - Son Dakika

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