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Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı - Son Dakika

Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı

26.12.2021 15:11
Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı

Switch, İstanbul'un en turistik yerlerinden biri olan Süleymaniye'de görkemli bir gece ile kapılarını açtı. Muhteşem atmosferde Hande Yener, verdiği konserle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi kadar her zaman iddialı ve cesur kıyafetleri ile de dikkat çeken popçu, sahne kostümüyle yine büyüledi.

Sahne öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, rapçi Tepki ile yapacakları ikinci şarkısının da müjdesini verdi. Ünlü sanatçı "2022'de daha da güzel işler yapacağım. Enerjim çok yüksek. 'Olmazsan Olmaz' bana yeni bir kan getirdi. Başarılı birilerin sektörde bulmak çok zor ama benim kadar disiplinli birini daha buldum. Tepki ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanat camiasında yan yana gelmek çok zor ama şirketlerde sıkıntı çıkarmadı. Şimdi ikinci şarkımızı çıkaracağız" diye konuştu.

Sanatçılar arasında başarıların görmezden gelindiğini ifade eden Yener, "Bugün Edis'i tebrik ettim. Zirvedekiler listesinde birinci olmuş. Çalışan kazanır. Bizde çok çalışıyoruz. 2021'de çok fazla konsere gittim. 2022'ye güzel bir şampiyonlukla giriyoruz" dedi.

Gecenin DJ'liğini oğlu Çağın Kuluçoğlu üstlenirken Hande Yener, sahnede kendisine eşlik eden iki dansçısını corona virüse yakalandığını açıkladı. Dansçıları olmadan sahneye çıkan başarılı popçu, "Korona virüsten korunmak için kendisinin her zaman dikkatli olmaya çalıştığını" belirtti.

Sahneye cesur kıyafetiyle çıkan Hande Yener için Hayranlarından "Hande Cesaretine Hayranız" sesleri yükseldi.Yener ise bu seslere karşılıksız kalmadı." Ben Cesur Yüreğim " diyerek kahkaha ile güldü.

Rüya şarkısında Yener, sahneye kendisini yalnız bırakmayan modacı Hakan Akkaya'yı çağırdı. Konser boyunca bitmeyen enerjisiyle sürekli dans eden Yener, güzel fiziğini ön plana çıkaran bir sahne kostümü seçti. Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Thierry Mugler'in özel tasarım taytı 587 Euro(7300TL) ve body 500 Euro (6 bin 250 TL)

Sahne performansı boyunca tüm hit şarkılarını seslendiren güzel sanatçının, sahne kıyafeti büyük beğeni topladı. Pandemi sebebiyle eğlence sektörünün çok büyük darbe aldığı bu dönemde Dr.Alper Yüksel'in 50 milyon TL yatırım yaparak açtığı Switch'in marka danışmanlığında ise eğlence sektörünün duayen ismi Ergun Yıldız imzası bulunuyor.
Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı
Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı
Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı
Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı
Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı

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Hande Yener, Türk Lirası, Euro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Yener'in sahne kıyafeti olay oldu! Kıyafet fiyatı şaşırttı - Son Dakika
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