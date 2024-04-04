Hande Yener\'in yeni şarkısı merak uyandırdı

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Hande Yener'in yeni çalışması "Kafandan Bunu Çıkar" merak uyandırdı. Sözü ve müziği Hande Yener düzenlemesi Misha'ya ait şarkıyı Prag Senfoni Orkestrası çalıyor.

Şarkısı için yeni fotoğraf da çekilmeyen Hande Yener kapak fotoğrafı olarak anne ve babasının fotoğrafını yayınlayacak.

Kısa bir süre önce annesini kaybeden Hande Yener şunları söyledi: Bu şarkı benim için çok başka. Annemi sonsuza dek yaşatacak bir ağıt.

Planımda doğum gününde hediye etmek vardı. Benim şansım o, yıldızım benim.