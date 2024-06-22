Hande Yener, Marmaris'te Sevenleriyle Buluştu - Son Dakika
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Hande Yener, Marmaris'te Sevenleriyle Buluştu

Pop müziğin sevilen şarkıcısı Hande Yener, Marmaris'te bir kulüpte hayranlarıyla buluştu. Sahne performansıyla hayranlarını coşturan ünlü şarkıcı, konser sonunda aracına şarkı söyleyerek bindi. Hande Yener, hayranlarının isteklerini kırmayıp bazı şarkılarını ikişer kez okudu ve sahne performansıyla hayranlarını büyüledi. Konser bitiminde hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayan sanatçı, Ağustos ayında tekrar Marmaris'te konser vereceğini belirtti.

22.06.2024 09:56
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Pop müziğin sevilen şarkıcısı Hande Yener, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı, sahne performansıyla hayranlarını coşturdu.

En gözde turizm kentlerinden olan Marmaris'in deniz, kum, güneş ve muhteşem manzaralarının yanı sıra, eğlence hayatı ile de iddiası devam ediyor. Neredeyse çeyrek asırdır sahnede olan ve şarkılarının 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği pop müziğin en sevilen seslerinden olan Hande Yener, Marmaris Barlar Sokağı'ndaki bir kulüpte hayranları ile buluştu. Özel aracından inerken söylediği şarkı ile konsere başlayan usta şarkıcı, onlarca popüler ve sevilen şarkısını seslendirdiği konserin sonunda da aracına şarkı söyleyerek bindi. Dans şovlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, sık sık hayranları ile sohbet edip 'altın çağımı yaşatıyorsunuz bana' diyerek sahnedeki 24. yılını kutladığını belirtti. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin isteklerini kırmayıp bazı şarkılarını ikişer kez okuyan 47 yaşındaki sanatçının sahne performansı hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı Hande Yener hayranlarının, konser bitiminde aracının etrafını sararak fotoğraf çektirme isteklerini de kırmayıp öz çekim yaptı. Sanatçının Ağustos ayında tekrar Marmaris'te yine aynı kulüpte konser vereceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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