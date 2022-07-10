Hande Yılmaz, Oğuzhan Koç'un Klibinde Oynadı

Genç kuşağın en dikkat çeken oyuncularından Hande Yılmaz, çalışmaları arasına bir de video klip ekledi. Demet Özdemir- Oğuzhan Koç çiftinin yakın arkadaşı olan Yılmaz, Koç'un yeni şarkısına çektiği klipte rol aldı.

PASTANE İŞLETMECİSİ

Hande Yılmaz, "Aşk Beni Yendi" adlı şarkının kısa film tadındaki klibinde kendi pastanesini işleten 'Tülay' karakterini canlandırdı. Klipte Tülay, pastaneye gelen Oğuzhan Koç'un peşindeki kötü adamlardan kaçmasına yardım ediyor ve ikili hikaye boyunca kaçıyor.

Hande Yılmaz, çalışmayla ilgili "Oğuzhan'ın klibinde oynamak benim için çok keyifli bir deneyim oldu. Çekimlerde çok eğlendik. En güzeli de müzikseverlerin klibi beğenmesi. Çok güzel yorumlar alıyoruz, o nedenle çok mutluyum" dedi.