Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı

25.05.2022 18:51
Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı

Hasan Can Kaya, 'Stand Up Party' adını taşıyan şovuyla Almanya'da bir dizi gösteri gerçekleştirdi. Ünlü komedyen 6 bin kişiyle uzun süredir Almanya'da görülen en yüksek sayıda seyirciye sahip oldu.

Hasan Can Kaya Avrupa turnesi kapsamında biletleri haftalar öncesinde tükenen gösterilerine Almanya'nın çeşitli kentlerinde devam etti. Kaya, Offenbach'ta Stadthalle'de, Stuttgart'ta Porsche Arena'da ve Düsseldorf'da Mitsubishi Electric Halle'de sahne aldı. Tüm salonları dolduran Hasan Can Kaya'nın hayranları üç şehirde de kahkaha tufanı yaşadı. Ünlü komedyene Mitsubishi Electric Halle'de sadece tüm salonu dolduran sanatçılara verilen plaket takdim edildi.

Hasan Can Kaya, hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. Her gösterisi sonrasında ünlü komedyenle fotoğraf çektirmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Hasan Can Kaya'yı Avrupa'nın farklı şehirlerinde izleyen kimi seyirciler Almanya gösterilerini de izlemeye geldi.

Hasan Can Kaya Avrupa turnesine haziran ayında Brüksel ve Paris gösterileriyle devam edecek.

Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı
Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı

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Kaynak: Snob Magazin

Hasan Can Kaya, Offenbach, Stuttgart, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya Almanya'da Rekor Kırdı - Son Dakika


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