Hasan Can Kaya\'dan çok konuşulacak Acun Ilıcalı çıkışı: Bir vefa borcum yok

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Exxen?'de yayınlanan Konuşanlar? programıyla adından söz ettiren Hasan Can Kaya?, konuk olduğu programda gelen soruları cevapladı. Melis İşiten?, Hasan Can Kaya'nın "Acun olmasaydı şuan ki konumuma belki yine ulaşırdım fakat daha çok zamanımı alırdı" cümlesini değerlendirmesini istedi.

"EN UFAK BİR VEFA BORCUM YOK"

Bu soru karşısında bir hayli gerildiği gözlenen Hasan Can Kaya, kimsenin torpili ile bir yere gelmediğini belirterek, "Alakası yok. Her şey kayıtlı.Exxen'e geçtiğimde 7 milyon 700 bin abonem vardı. İzlenmem 19 milyondu. Bölüm başı 11 milyon izlenmem vardı. Hatta tam tersi. Acun abiye geçince ben 30 bin linç Yedim. Geçtiğimizde şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim. En ufak torpil yok üstümde... Bu sebeple en ufak bir vefa borcum yok" dedi.

"ÇOK MUTLU ÇALIŞIYORUM ADAMLA"

Exxen' neden geçtiğini de açıklayan Hasan Can Kaya, "Acun Abiyle iyi anlaşıyor muyum? Anlaşıyorum. Seviyor muyum? Seviyorum. Çok mutlu çalışıyorum adamla. Bu yüzden dışardan gelen teklifleri re ediyorum. Yani kimseye vefa borcum olduğundan çalışmıyorum" şeklinde konuştu.