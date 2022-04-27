Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı - Son Dakika
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Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı

27.04.2022 09:19
Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı

Kariyer Onursal Ödülleri'nde Yılın En Beğenilen Talk Show Programı ödülünü alan Hasan Can Kaya, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin Konuşanlar program formatındaki soruları da yönelttiği Hasan Can Kaya, "En büyük fantezin ne?" sorusuna "En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak" şeklinde cevap verdi.

Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı komedyen Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu. Bugüne kadar ODTÜ, İTÜ, Galatasaray, Hacettepe ve İstanbul Üniversiteleri'nin de aralarında bulunduğu 10 farklı üniversiteden ödül alan Hasan Can Kaya, Kültür Üniversitesi'nin 'Kariyer Onursal Ödülleri'nde layık görüldüğü 'Yılın En Beğenilen Talk Show Programı' ödülünün de sahibi oldu.

EN BÜYÜK FANTAZİSİNİ ANLATTI

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü'nün düzenlediği söyleşide üniversite gençliği ile sohbet eden Hasan Can Kaya, salonu dolduran yüzlerce hayranının merak ettiği soruları yanıtladı. Öğrencilerin Konuşanlar program formatındaki soruları da yönelttiği Hasan Can Kaya, "En büyük fantezin ne?" sorusuna "En büyük mesleki fantezim İngilizce stand-up yapmak" şeklinde yanıt verdi.

Hasan Can Kaya'da 'En büyük fantazin ne?' sorusuna cevap: İngilizce stand-up yapmak
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Kültür Üniversitesi, Hasan Can Kaya, İngilizce, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya en büyük fantezisini açıkladı - Son Dakika


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