Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum\'daydı, gitmedim

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda kariyerine dair dikkat çeken bir pişmanlığını paylaştı.
Kaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan, Cannes Film Festivali'nde büyük başarı elde eden "Kuru Otlar Üstüne" filmi için başrol teklifi aldığını açıkladı. Çekimlerin Erzurum'da yapılacağını belirten ünlü isim, o dönemki yoğunluğu nedeniyle teklifi reddettiğini dile getirdi.
Bu kararı hayatının hatası olarak nitelendiren Kaya, "Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım oldu" diyerek üzüntüsünü ifade etti.
