Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Hasan Can Kaya\'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
08.03.2026 13:45
Komedyen Hasan Can Kaya'nın programında Batmanlı olduğunu söyleyen bir izleyiciyle yaptığı diyalog tartışma yarattı. Kaya'nın genç kız için kullandığı ifadeler bazı Batmanlılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Komedyen Hasan Can Kaya, bu kez programına konuk olan genç kızla yaşadığı diyalogla gündem oldu. Programda mikrofonu alan genç kıza nereli olduğunu soran Hasan Can, "Batman" yanıtını alınca kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

"HAYATIM SEN NASIL BATMANLISIN?"

Bahar isimli genç kıza "Sen Batmanlı mısın?" sorusunu yönelten Hasan Can, "Hayatım sen nasıl Batmanlısın öyle? Bir arkanı görsene görsünler. Arkadaşlar Batmanlı ama aşırı batılı duruyor" ifadelerine yer verdi.

Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

BATMANLILAR RAHATSIZ OLDU

Sosyal medyada Batman sayfalarında Hasan Can Kaya'ya tepki var. Videoyu paylaşanlar Hasan Can Kaya'nın ırkçılık yaptığını belirterek "Koca bir şehir olan Batman'a ve Batmanlılara hakaret ediyor" notunu düştü.

Son Dakika Magazin Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • @abdyrahym @abdyrahym:
    buna para verip kendilerine dalga gectirenlerinin iq sunu ölçutulmesi lazim 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı - Son Dakika
