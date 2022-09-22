Mehmet Ali Erbil'in Murat Avcı isimli TikTok kullanıcısıyla olan kavgası ifşa oldu - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in Murat Avcı isimli TikTok kullanıcısıyla olan kavgası ifşa oldu

22.09.2022 21:55

TikTok'ta Mehmet Ali Erbil ile kavga eden Murat Avcı isimli kişi, kendisine küfür eden ve el hareketi çeken ünlü şovmene, "Padişah olsan seni Sarıyer'de gezdirmem" dedi. Mali, geçtiğimiz günlerde Hasan Can Kaya'yı küfür ettiği gerekçesiyle eleştirerek gündeme gelmişti.

Komedyen Hasan Can Kaya'yı "çok küfür ettiği" gerekçesiyle eleştiren Mehmet Ali Erbil'in TikTok'ta skandal görüntüleri ortaya çıktı. Erbil'in Tiktok hesabındaki canlı yayında karşısındaki kişiye küfür edip el hareketi çektiği görüldü.

"SENİ YENİKÖY'DEN ALDIRIRIM"

Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, fenomen Murat Avcı'yı yayına alarak sohbet etmeye başladı. Erbil, tartıştığı fenomene küfür etti. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adam el hareketi yaptı.

"BENİ YENİKÖY'DEN ALACAKMIŞ"

Sonrasında Avcı'yı yayından atan ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" ifadelerini kullandı.

"SENİ SARIYER'DE GEZDİRMEM"

Avcı ise Erbil'in kendisine küfür ettiğini belirterek, "Adamın arkasından bir anda çıksam kalpten gidecek. Anamıza bacımıza küfür ediyor, terbiyesiz herif. Padişah olsan seni Sarıyer'de gezdirmem" dedi.

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in Murat Avcı isimli TikTok kullanıcısıyla olan kavgası ifşa oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'in Murat Avcı isimli TikTok kullanıcısıyla olan kavgası ifşa oldu - Son Dakika
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