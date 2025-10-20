Hasan Yalnızoğlu\'nu unutmadı! Acun Ilıcalı\'dan duygulandıran vefa

Oyuncu, dansçı ve sporcu kimliğiyle tanınan Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te, 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. Uzun süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yalnızoğlu, spordaki başarılarının ardından dans ve oyunculuk kariyerinde de önemli işlere imza atmıştı. Bir dönem Anadolu Ateşi grubunda baş dansçı olarak yer alan sanatçı, "Survivor" yarışmasıyla da geniş kitlelerce tanınmıştı.

Ardında henüz 8 yaşında bir kız çocuğu bırakan Yalnızoğlu'nun vefatı büyük üzüntü yaratmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı, Hasan Yalnızoğlu'nun küçük kızının üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını sessizce üstlendi.

Bu davranışı gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendiren yakın çevresi, Ilıcalı'nın bu desteği hiçbir şekilde duyurmak istemediğini belirtti. Ancak yapılan bu anlamlı jestin basına yansıması, dostluğun unutulmadığını bir kez daha gösterdi.