Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Hasan Yalnızoğlu\'nu unutmadı! Acun Ilıcalı\'dan duygulandıran vefa
20.10.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ortaya çıkan bir detay, dostluğun ve vefanın unutulmadığını gösterdi. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızının üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını üstlendi. Sessizce yapılan bu davranış, gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

Oyuncu, dansçı ve sporcu kimliğiyle tanınan Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te, 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. Uzun süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yalnızoğlu, spordaki başarılarının ardından dans ve oyunculuk kariyerinde de önemli işlere imza atmıştı. Bir dönem Anadolu Ateşi grubunda baş dansçı olarak yer alan sanatçı, "Survivor" yarışmasıyla da geniş kitlelerce tanınmıştı.

Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Ardında henüz 8 yaşında bir kız çocuğu bırakan Yalnızoğlu'nun vefatı büyük üzüntü yaratmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı, Hasan Yalnızoğlu'nun küçük kızının üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını sessizce üstlendi.
Bu davranışı gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendiren yakın çevresi, Ilıcalı'nın bu desteği hiçbir şekilde duyurmak istemediğini belirtti. Ancak yapılan bu anlamlı jestin basına yansıması, dostluğun unutulmadığını bir kez daha gösterdi.

Hasan Yalnızoğlu, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Miraç Akın:
    adamsın Acun bey 42 5 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    SESSİZ SEDASIZ YAPILAN İYİLİK HABER OLDU VE ANLAMINI YİTİRDİ 14 19 Yanıtla
    BGS KANALI:
    herkes yapsında göstererek yapsın bişey olmaz 33 4
  • Taner Kara:
    Çok şık bir hareket helal olsun 2 0 Yanıtla
  • 131220:
    Buravo Acuna iyiliğin gizlisi sevimlidir ama örnek olması açısından ön plana çıkarılması da doğrudur keşke herkes Acun gibi yardım etsede reklam yapsalar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:53:12. #7.11#
SON DAKİKA: Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.