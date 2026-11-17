Safra kesesindeki taş nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'ün sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Menajeri Erden Demir, 62 yaşındaki sanatçının genel durumunun iyi olduğunu ve hastanede müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

MENAJERİ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

16 Kasım akşamı rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yavuz Bingöl'ün sağlık durumuna ilişkin menajeri Erden Demir'den açıklama geldi.

NTV'ye konuşan Demir, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Bingöl'ün kullandığı ilaçlar nedeniyle kan değerlerinin stabil hale gelmesinin beklendiğini söyleyen Demir, bu süreçte hastanede müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

AMELİYAT TARİHİ BELLİ OLDU

Safra kesesinde taş tespit edilen ve ameliyat edilmesine karar verilen Bingöl'ün operasyon tarihine ilişkin de bilgi verildi.

Menajeri Erden Demir, sanatçının 19 Kasım Perşembe günü ameliyat olmasının planlandığını açıkladı.

DAHA ÖNCE DE AYNI SORUNU YAŞAMIŞTI

Yavuz Bingöl, geçtiğimiz yaz aylarında da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Malatya konserini iptal etmişti. O dönemde ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığını açıklayan sanatçı, ilerleyen süreçte safra kesesini aldıracağını söylemişti.