"Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk - Son Dakika
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"Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk

13.02.2023 16:11

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından sahibi olduğu hesaptan Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşım yapılan Oğuzhan Uğur, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Adliye çıkışı konuşan Uğur, "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlatmıştı. Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlattı.

3 SAAT İFADE VERDİ

Oğuzhan Uğur bunun üzerine bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Avukatıyla birlikte Basın Savcılığı Bürosuna ifade veren Oğuzhan Uğur, yaklaşık üç saat süren işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Uğur basın mensuplarının soruları üzerine, "İfademizi verdikten çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'Hatay'da baraj patladı' paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk

"ELİMİZDEKİ VERİLERİ SAVCILIKLA PAYLAŞTIK"

Uğur, adliye dışında yaptığı açıklamada ise "İfademizi verdik, elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımızla paylaştık. Tabii sosyal mecralardan başlatılan başlıklarla ilgili olmadığını konunun detaylı bir şekilde kendisine anlattık, belgelerimizle, videolarımızla. Konunun bizim kanalımızdan atılan tweetle alakalı olmadığını, hatta çok çok önce ve sonra tarihlerin dahi tutmadığını, tam olarak sahadan provoke edildiğini belgeleriyle kanıtlarıyla sunduk kendilerine" ifadelerini kullandı.

'Hatay'da baraj patladı' paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk
Kaynak: DHA
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Son Dakika Magazin 'Hatay'da baraj patladı' paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk - Son Dakika
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