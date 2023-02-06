Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve ailesi göçük altında kaldı - Son Dakika
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Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve ailesi göçük altında kaldı

06.02.2023 15:05

Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da ailesiyle göçük altında kaldığı ileri sürüldü.

"TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA"

Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz, ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi. Hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen deprem ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen deprem ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen deprem ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı
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Taha Duymaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve ailesi göçük altında kaldı - Son Dakika


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